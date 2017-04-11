Экономика

17:27 11.04.2017

НБУ на аукционе во вторник купил $50 млн по курсу до 26,91 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник в ходе аукциона купил весь заявленный объем валюты в $50 млн по курсу до 26,91 грн/$1.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $52,9 млн по курсу от 26,89 грн/$1 до 26,95 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,91 грн/$1.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,9033 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке к 16:00 кв вторника укрепился до 26,8938 грн/$1 с 26,9332 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, во время предыдущего аукциона, 10 апреля, НБУ с объявленным потолком покупки в $50 млн получил заявки на $27,8 млн, из которых удовлетворил на $25,7 млн по курсу до 27 грн/$1.

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