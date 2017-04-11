Bombardier и Siemens могут объединить активы в сфере ж/д машиностроения - СМИ

Канадская авиа- и машиностроительная корпорация Bombardier Inc. и германский диверсифицированный холдинг Siemens AG снова ведут переговоры об объединении операций, связанных с производством локомотивов, сигнального и другого оборудования для железных дорог, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Потенциальная совокупная стоимость этих подразделений превышает 10 млрд евро. Аналитики Societe Generale оценили соответствующих бизнес Siemens в 7,2 млрд евро, эксперты Veritas Investment Research считают, что доля Bombardier в Bombardier Transportation (70%) стоит не меньше $5 млрд.

Летом 2015 года компании уже проводили аналогичные обсуждения, не увенчавшиеся успехом.

По данным одного из источников Bloomberg, официальное объявление о сделке может появиться ближе к середине года, пока же переговоры, которые начались в этом году, находятся на ранних этапах, окончательные решения еще не приняты.

Подобная сделка потребует одобрения антимонопольных органов, против нее могут выступить профсоюзные организации в странах, где работают компании.