Прежде чем начинать диалог с Пекином о создании ЗСТ с КНР, Киеву следует снять вопросы по взятым предыдущей властью кредитам - мнение

Озвученное Пекином публично в 2016 году предложение Киеву о начале диалога относительно создания ЗСТ между Украиной и Китаем требует всестороннего анализа рисков и последствий, первоочередным приоритетом двусторонних отношений сегодня рассматривается урегулирование Киевом ситуации с кредитными обязательствами предыдущей власти перед КНР, отмечают украинские эксперты-китаеведы.

"Прежде чем начинать диалог (о создании ЗСТ с КНР - ИФ), Украине необходимо провести всесторонний анализ рисков и последствий", - сказал на приуроченной 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Украиной и КНР пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований (НИСИ) Андрей Гончарук.

Отвечая на вопрос агентства о возможном влиянии на инициативу Пекина текущего изменения ситуации в Азиатском регионе в связи с выходом США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), эксперт-китаевед выразил уверенность: в украинско-китайских отношениях вопрос начала диалога по созданию ЗСТ на данном этапе не является первоочередным.

"Есть более актуальные вопросы: с 2015 года у нас "висит" проведение третьего заседания межправительственной комиссии (по торгово-экономическому сотрудничеству - ИФ), которое должно было пройти в Киеве", - сказал он, заметив: для Украины более важно и актуально "все-таки провести это заседание".

По словам А.Гончарука, сегодня украинскому руководству крайне важно "решить вопрос с теми кредитами и кредитными соглашениями", которые были подписаны с КНР предыдущей властью.

"Кредиты действительные, деньги есть. И если Министерство аграрной политики и министр проявляют внимание к этим вопросам и более-менее "разрулили" ситуацию вокруг "Продовольственно-зерновой корпорации", то относительно энергетических проектов, а это кредиты на $3,6 млрд, существует очень много вопросов именно к украинскому правительству", - сказал он.

Как сообщалось, в 2012 году ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) подписан 15-летний кредитный договор с Экспортно-импортным банком Китая об открытии кредитной линии в $1,5 млрд на закупку зерна для последующего экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по контракту выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). В дальнейшем китайская сторона планировала выделить еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики. В декабре 2012 года "Нафтогазом Украины" подписано кредитное соглашение с Государственным банком развития Китая об открытии сроком на 19 лет под госгрантии кредитной линии на $3,656 млрд для реализации проектов замещения газа углем, включая проекты по газификации угля и перевода теплоэлектростанций на угольное топливо. Кредитные средства в рамках кредитной линии, предусматривающей 5-летний льготный период по выплате тела кредита, еще не выбирались в связи с событиями на Донбассе. В новых условиях украинская сторона предложила банку пересмотреть первоначальный перечень проектов, Минэнергоугля также настаивает на создании подконтрольной ведомству специальной проектной компании для управления кредитными ресурсами.

В апреле 2016 года в ходе участия в панельной дискуссии по перспективам участия Украины в новой стратегии правительства КНР "Экономический пояс "Шелковый путь" в рамках II Национального форума по поддержке экспорта в Киеве, на тот момент посол КНР в Украине Чжан Сиюнь заявил, что Киеву и Пекину пора начинать диалог о создании ЗСТ между странами.