GE заинтересована инвестировать в Украину, в том числе в модернизацию ж/д подвижного состава

Американская компания General Electric Transportation заинтересована инвестировать в Украину, в том числе в модернизацию подвижного состава украинской железной дороги.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, долгосрочные инвестиционные проекты в улучшение украинской инфраструктуры, в частности железнодорожной, обсудил во время встречи с представителями GE 11 апреля первый вице премьер министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Правительство работает над привлечением инвестиций в Украину и заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с инвесторами. Мы также стремимся всесторонне развивать взаимную международную торговлю и проекты совместного производства подвижного состава, но важно придерживаться принципа приоритетов по локализации производства продукции в Украине", - отметил С.Кубив.

Он сообщил, что модернизация предусматривает текущее, среднесрочное и долгосрочное планирование, включает текущие ремонты оборудования и разработку более длительных стратегических планов обновления подвижного состава железной дороги, в частности обновление существующей правовой базы и усиление сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.

С.Кубив напомнил, что для поддержки украинской промышленности также создан Национальный комитет по промышленному развитию, который нарабатывает предложения относительно улучшением технологической базы и производства украинских двигателей для подвижного состава железной дороги. "Правительство создало условия для международного сотрудничества и защиты инвестиций, но практическую работу на операционном, техническом и технологическом уровне должен проводить непосредственно бизнес, которому предстоит составить конкретный план и договориться о конкретных шагах для воплощения планов по обновлению подвижного состава", - сказал первый вице-премьер.

Как сообщалось, General Electric 21 июля 2016 года подписала меморандумы о сотрудничестве с государственным предприятием "Антонов" и "Укрзализныця".

Корпорация и "Укрзализныця", в частности, подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере развития и модернизации парка дизельных локомотивов ПАО на базе технологий GE. Он охватывает широкий спектр применения технологий американской корпорации для обеспечения возрастающих потребностей страны в транспортной инфраструктуре, учитывает опыт реализации аналогичных проектов GE в мире.

Стороны тогда договорились проанализировать возможность модернизации и дальнейшего обслуживания дизельных локомотивов "Укрзализныци" с целью увеличения срока службы, повышения эффективности и экологичности парка компании.

Позже GE предоставила "Укрзализныце" для испытаний грузовой дизельный локомотив сети TE33А

General Electric - многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.

Штаб-квартира компании расположена в Фэрфилде (штат Коннектикут, США).