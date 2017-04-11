Проект аграрных расписок позволил сельхозпроизводителям с 2014г привлечь около 847 млн грн

Проект аграрных расписок позволил фермерам привлечь 846,6 млн грн за счет выдачи 101 расписки с момента запуска пилотного проекта в 2014 году, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, в сельскохозяйственном сезоне 2016-2017 гг. с помощью 41 расписки аграрии привлекли 657,6 млн грн.

"Инструмент открывает новые возможности для малых и средних фермеров и подтверждает свою эффективность, поэтому ожидается его распространение на всю территорию Украины", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева.

По ее словам, в настоящее время расписки действуют в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

"За время существования проекта с 2014 года не было зафиксировано ни одного принудительного взыскания задолженности, поскольку все аграрные расписки добровольно выполнены с наступлением срока исполнения или выполняются",- отметила Е.Ковалева.

Как сообщалось, Минагропрод работает над созданием единого национального реестра аграрных расписок, что позволит распространить проект на всю Украину.

Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется членом группы Всемирного банка IFC в партнерстве со Швейцарией. Практическое использование аграрных расписок в Украине началось в 2014 году в пределах Полтавской области.

В сентябре 2015 использование аграрных расписок было расширено еще на три области - Харьковскую, Черкасскую и Винницкую, а в 2016 году к проекту были подключены еще четыре области - Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая.

Аграрная расписка - это товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства на определенных в нем условиях.