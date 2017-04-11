Экономика

14:54 11.04.2017

"Киевэнерго" прогнозирует передачу прилегающих к Дарницкой ТЭЦ теплосетей "Киевтеплоэнерго" с июня

ПАО "Киевэнерго" прогнозирует передачу тепловых сетей, прилегающих к Дарницкой ТЭЦ, в адрес коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" с 1 июня 2017 года, сообщил журналистам гендиректор "Киевэнерго" Александр Фоменко.

"По плану переход этих сетей должен был пройти еще в прошлом году. Однако, по разным причинам его отложили. Сейчас время "Ч", которое определено – с 1 июня", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

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