"Киевэнерго" прогнозирует передачу прилегающих к Дарницкой ТЭЦ теплосетей "Киевтеплоэнерго" с июня

ПАО "Киевэнерго" прогнозирует передачу тепловых сетей, прилегающих к Дарницкой ТЭЦ, в адрес коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" с 1 июня 2017 года, сообщил журналистам гендиректор "Киевэнерго" Александр Фоменко.

"По плану переход этих сетей должен был пройти еще в прошлом году. Однако, по разным причинам его отложили. Сейчас время "Ч", которое определено – с 1 июня", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.