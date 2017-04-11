Экономика

14:20 11.04.2017

В Мьянме заработал нефтепровод в Китай

Нефтепровод, ведущий из Мьянмы в юго-западные провинции Китая, впервые заработал после неоднократных переносов открытия, сообщает агентство "Синьхуа".

Первая партия нефти с Ближнего Востока объемом около 140 тыс. тонн (1 млн баррелей) поступила в нефтепровод, пропускная способность которого составляет около 22 млн тонн в год (442 тыс. баррелей в сутки). По условиям соглашения с Мьянмой, страна может забирать до 2 млн тонн нефти в год.

Нефтепровод был достроен в 2014 году, его испытания состоялись в 2015 году, но начало операций откладывалось из-за длительного согласования тарифов на транзит. При этом он очень важен для Китая, поскольку позволяет значительно сократить сроки доставки топлива. В 2016 году импорт нефти Китаем выросли почти на 14%, рекордными темпами с 2010 года.

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