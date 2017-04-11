Corum Group в 2016г увеличила выручку на 19%, вышла на положительную EBITDA

Corum Group, объединяющая машиностроительные активы крупнейшей в Украине финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк), по итогам 2016 года увеличила консолидированную выручку на 18,9% по сравнению с 2015 годом - до 2,059 млрд грн, сообщает пресс-служба компании во вторник.

Согласно сообщению, по итогам года EBITDA вышла из отрицательного уровня и составила 105,4 млн грн.

Объем заключенных контрактов составил 2,445 млрд грн, что на 32% выше, чем в 2015 году.

В то же время кредитный портфель компании сократился почти вдвое, составив 1,08 млрд грн.

"За два предыдущих года мы сделали несколько системных изменений в компании, которые глобально переломили ситуацию. Мы перешли от дивизиональной организационной структуры ведения бизнеса к функциональной, тем самым повысив скорость принятия решений. Выстроили централизованную систему закупок, снизили себестоимость производства, сфокусировались на развитии производственных мощностей, сократили и улучшили качество оборотного капитала", - цитирует пресс-служба генерального директора Corum Group Якова Сидляренко.

Кроме того, компания нарастила поставки нового оборудования и продолжила развитие сервисного направления.

"Все это позволило достичь позитивного финансового результата и нарастить продажи на 18,9%. Планы на 2017 год у нас еще более амбициозны", – отметил он.

В пресс-релизе отмечается, что в целом 2016 год был сложным для тяжелого машиностроения.

"Разнонаправленные ожидания основных игроков глобального рынка металла, кризисные явления в Украине, России и Казахстане, нестабильность курса валют этих стран и высокая инфляция существенно ограничили аппетит к инвестированию у основных добывающих компаний. Тем не менее, значительный отложенный спрос, сформированный в 2014-2015 гг., подкрепленный повышением цен на железорудное сырье и коксующийся уголь во второй половине 2016 года, привел к незначительному оживлению рынка в четвертом квартале 2016 года", - отмечается в пресс-релизе.

По оценке компании, основным фактором роста продаж стало более качественное и всестороннее обслуживание ключевых клиентов как с точки зрения сервисного и постпродажного обслуживания (рост продаж сервиса и запчастей превысил 18%), так и за счет вновь освоенных продуктовых линеек.

"Производственные предприятия "Корум Свет шахтера" и "Корум Дружковский машзавод" освоили продукцию, ранее выпускаемую на заводах, контроль над которыми утрачен в 2014 году в связи с их захватом. Это комбайны очистные, проходческие, подъемные машины, вентиляторы главного проветривания, трансформаторные подстанции, конвейеры ленточные, лебедки проходческие, оборудование нишенарезное и подъемное", - отмечает пресс-служба, добавив, что реализация по этим продуктам составила 15,9% от общей выручки за 2016 год.

Всего в 2016 году заводы компании освоили выпуск 23 тыс. новых изделий (63 ед. в день).

В пресс-службе напомнили, что с августа 2014 года Corum не контролирует "Донецгормаш", "Донецкий энергозавод" и "Горловский машиностроительный завод" вследствие их захвата представителями так называемой "ДНР", по факту действий которых в соответствующие госорганы поданы официальные заявления.

Согласно сообщению, в прошлом году спрос на внутреннем рынке на оборудование компании (в том числе новое) вырос на 29%: заказчикам отгружены буропогрузочная машина, нишенарезной фронтальный комплекс, очистной комбайн CLS450 нового технического уровня для отработки тонких и средних пластов с изменяющейся гипсометрией пласта от 1 до 2,4 м.

Доля экспорта в структуре продаж составила 21%. В 2017 году ее планируется увеличить до 28%.

Доля сервиса в прошлом году составила 67%, при этом его объем по сравнению с 2015 годом вырос на 18%. В частности, запущены новые направления сервиса "под ключ" для оборудования подземной добычи.

"Повышение прозрачности процесса продаж и изменение подхода к ним позволили обеспечить перевыполнение бизнес-плана по заключению контрактов в 2016 год на 8%, что на 32% больше, чем факт 2015 года", - отмечается в пресс-релизе.

Corum - один из ведущих производителей оборудования и поставщиков комплексных решений в сфере горной добычи.

Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров.

По итогам 2015 года Corum Group увеличила консолидированную выручку на 7% по сравнению с 2014 годом - до 1,7 млрд грн, составила "минус" 91 млн грн против "минус" 351 млн грн в 2014 году.