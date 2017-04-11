В Крыму летом намерены выставить на продажу "Дом шампанских вин "Новый Свет"

В Крыму намерены летом 2017 года выставить на продажу 100% "Дома шампанских вин "Новый Свет" (пгт Новый Свет, Крым), сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

"Официально все это будет летом, план такой акционирования. Поступает много предложений от инвесторов", - сказал С.Аксенов, отметив, что будет проведен аукцион.

Он считает, что заводу нужна модернизация, это позволит за пять лет увеличить объемы производства в пять раз.

"Новый Свет" выпускает 1,5 млн бутылок в год. Производство небольшое с точки зрения экономики", - сказал глава Крыма.

Ранее сообщалось, что "Новый Свет" в 2016 году увеличил производство игристых вин на 2,8% по сравнению с уровнем 2015 года - до 1,52 млн бутылок. В 2017 году "Новый Свет" намерен выпустить 1,6 млн бутылок.

Предприятие основано в 1878 году князем Львом Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении "Новый Свет". Завод, расположенный на 11 га земли.