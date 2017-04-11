Экономика

13:43 11.04.2017

В Крыму летом намерены выставить на продажу "Дом шампанских вин "Новый Свет"

В Крыму намерены летом 2017 года выставить на продажу 100% "Дома шампанских вин "Новый Свет" (пгт Новый Свет, Крым), сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

"Официально все это будет летом, план такой акционирования. Поступает много предложений от инвесторов", - сказал С.Аксенов, отметив, что будет проведен аукцион.

Он считает, что заводу нужна модернизация, это позволит за пять лет увеличить объемы производства в пять раз.

"Новый Свет" выпускает 1,5 млн бутылок в год. Производство небольшое с точки зрения экономики", - сказал глава Крыма.

Ранее сообщалось, что "Новый Свет" в 2016 году увеличил производство игристых вин на 2,8% по сравнению с уровнем 2015 года - до 1,52 млн бутылок. В 2017 году "Новый Свет" намерен выпустить 1,6 млн бутылок.

Предприятие основано в 1878 году князем Львом Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении "Новый Свет". Завод, расположенный на 11 га земли.

ВАЖНОЕ

Гройсман отрицает угрозу независимости набсовета "Нафтогаза", ожидает ускорения реформирования НАК

Гройсман: Ситуация вокруг "дочек" банков с российским госкапиталом абсолютно контролируема

Гройсман предлагает в случае проигрыша "Нафтогаза" в Стокгольме вместо денег отдать "Газпрому" Тимошенко

Украина намерена отказаться от энергетического угля из РФ, но запрета на импорт пока нет

Украина и США планируют на июнь очередное заседание двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в космической сфере

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководство "Укрзализныци" должно быть уволено - Омелян

"Киевэнерго" прогнозирует передачу прилегающих к Дарницкой ТЭЦ теплосетей "Киевтеплоэнерго" с июня

В Днепре в сто раз снизили налог на земельные участки

В Мьянме заработал нефтепровод в Китай

Corum Group в 2016г увеличила выручку на 19%, вышла на положительную EBITDA

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА