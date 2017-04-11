ГКАУ и ESA обсудят в мае в Киеве вопросы активизации сотрудничества

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) и Европейское космическое агентство (ESA) продолжат обсуждение актуальных вопросов активизации двустороннего сотрудничества в космической сфере в ходе намеченного на конец мая визита делегации ESA в Киев.

Как сообщила пресс-служба украинского космического ведомства, соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров и. о. главы ГКАУ Юрия Радченко с главой ESA Йоханном-Дитрихом Вернером (Johann-Dietrich Woerner) в рамках участия в работе 33-го Космического симпозиума (Space Symposium), прошедшего на днях в Колорадо-Спрингс (США).

"Приоритетной задачей ГКАУ является активизация сотрудничества с Европейским космическим агентством, что предусмотрено Стратегией космической деятельности Украины до 2022 года. Сегодня мы отрабатываем возможности реализации совместных проектов в интересах Украины и ESA и указанные вопросы будут изучаться во время очередной встречи экспертов ГКАУ и ЕSA 30 мая этого года в Киеве", - цитирует пресс- служба и.о. председателя ГКАУ.

Правительство Украины и ЕSA подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях в 2008 году. В начале 2014 года действие соглашения продлено до 2019 года. В состав ESA входят 17 европейских стран.

В числе основных перспективных направлений двустороннего партнерства на данном этапе рассматриваются, в том числе, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), ракеты-носители (РН), научные исследования. Украинская сторона ранее озвучивала интерес к участию в проекте новой европейской РН Ariane-6. Европейцы также уже проявили интерес к украинским ракетным двигателям: созданная в рамках европейской кооперации по заказу ESA новая европейская РН легкого класса Vega оснащена украинским двигателем.

В 2015 году стороны начали консультации о подписании соглашения "Об обретении Украиной статуса европейской страны, сотрудничающей с ESA", являющегося этапом в реализации планов Киева по обретению полноценного членства Украины в общеевропейской космической структуре.