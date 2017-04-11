Новое руководство ФГИ должно возобновить продажу ОПЗ – премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает возобновления процесса приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) после смены руководства Фонда госимущества Украины.

"Я вижу, что мы можем провести эффективную продажу ОПЗ, и перед новым руководством Фонда, когда оно появится, такой вопрос встанет", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Премьер отметил, что не правительство продает ОПЗ, а Фонд госимущества обязан подготовить предприятие к приватизации. "Мы утверждаем только условия конкурса", – уточнил В.Гройсман.

Он напомнил, что именно неэффективная подготовка Фондом двух конкурсов по продаже ОПЗ вызвала критику работы нынешнего руководства ведомства.

Глава правительства также сообщил, что рассчитывает на принятие пакета законов по приватизации уже на этой сессии Верховной Рады. "И мы могли бы сразу перейти к формированию большой приватизации", – пояснил необходимость таких сроков В.Гройсман.

При этом он подчеркнул, что благодаря изменениям в законодательстве открытость и конкурентность приватизации должна возрасти.

Как сообщалось, премьер на заседании правительства в начале декабря 2016 года заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже 99,567% акций ПАО "ОПЗ" продемонстрировал неспособность ФГИ в его нынешнем состоянии и при нынешнем руководстве эффективно проводить приватизацию. "Я бы уволил всех, кто управляет Фондом госимущества. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - сказал тогда премьер.

Глава ФГИ Игорь Билоус 10 апреля заявил о решении уйти в отставку.

В конце декабря 2016 года ФГИа посла провала конкурса сообщил о решении временно остановить производство ОПЗ в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами перед НАК "Нафтогаз Украины". Позже Фонд заявил о поиске компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса завода, загрузке предприятия по давальческой схеме. Ведомство определило наиболее выгодным предложение группы компаний "ЭРУ" (работа по давальческой схеме). В партнерстве с этой группой и начался запуск ОПЗ.