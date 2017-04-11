Экономика

13:12 11.04.2017

Украина не рассматривает никаких негативных изменений в воздушном сообщении с Турцией

Украина не рассматривает никаких вариантов остановки или изменений в воздушном сообщении с Турцией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции в Киеве во вторник, комментируя возможность остановки чартерного сообщения РФ-Турция, и возможность подобных действий со стороны Украины.

"Я не понимаю, что чудит Росавиация. Мы не предусматриваем никаких изменений в сообщении с Турцией, нашей дружественной страной. Тут нечего комментировать", - констатировал В.Гройсман.

Как ранее сообщалось, российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией. Соответствующее уведомление было разослано авиакомпаниям за подписью замглавы Федерального агентства воздушного транспорта РФ.

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