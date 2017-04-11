Экономика

11:40 11.04.2017

С 1 октября пенсии будут повышены 5,6 млн пенсионеров на 200-1000 грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн.

"Мы осовременим пенсии для 5,6 млн украинских граждан. Приблизительно 1,308 млн украинских граждан получат повышение пенсий до 200 грн, 1,208 млн получат повышение пенсий при сегодняшних ценах от 200 до 500 грн ежемесячно, почти 2 млн украинских граждан получат повышение пенсий от 500 до 1 тыс. грн в месяц", - сказал В.Гройсман во вторник в Киеве на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

Он добавил, что еще 1,1 млн получат повышение пенсий на более 1 тыс. грн.

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