Кабмин намерен предложить Раде отменить налогообложение пенсий с 1 октября - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство предложит парламенту отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров с 1 октября.

"Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал он во вторник в Киеве на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

При этом премьер подчеркнул, что единственное необходимое для этого - поддержка украинского парламента.