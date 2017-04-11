Украина заинтересована в развитии торговли с Турцией

Украинское государство заинтересовано в развитии торговых отношений с Турцией, подчеркивает посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Сергей Корсунский.

"Мы обречены на дружеские отношения с Турцией, нам крайне важно развивать торговлю. … Убежден, что как только мы со своей стороны достигнем стабилизации ситуации на востоке и наша экономика начнет возвращение в позитив (это уже происходит в этом году), как только Турция вместе со своими партнерами достигнет стабилизации в Сирии и на Ближнем Востоке - воцарится атмосфера сотрудничества, мы восстановим нашу торговлю, удвоим ее очень быстро", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Посол также выразил надежду на завершение процесса организации зоны свободной торговли между двумя странами.