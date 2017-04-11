JKX за I кв.-2017 увеличила добычу в Украине на 0,7%, договорилась с Schlumberger о стимулировании 11 скважин

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc в январе-марте 2017 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 0,7% к аналогичному периоду 2016 года – до 3,917 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd), говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже во вторник.

Согласно ее данным, добыча газа осталась на прежнем уровне – 19,2 млн куб. футов в сутки (MMcfd), тогда как нефти и газоконденсата выросла на 4,1% – до 718 boepd.

В то же время в марте объемы добычи заметно сократились по сравнению с февралем: в целом они упали на 8,3% – до 3,534 тыс. boepd, в том числе газа – на 8,9%, до 17,3 MMcfd, нефти и газоконденсата – на 4,7%, до 650 boepd.

JKX объяснила такие результаты в Украине в основном сокращением добычи на скважинах NN47 и NN16 на Руденковском месторождении – соответственно с 2,4 MMcfd до 1,1 млн MMcfd и 0,8 MMcfd до 0,5 MMcfd.

Помимо этого, скважина M153 была заморожена в течение всего марта, что привело к потере еще 23 bpd нефти и 0,2 MMcfd газа по сравнению со среднемесячным значением в феврале.

Компания добавляет, что в марте не осуществляла какие-либо улучшения производства, пока продолжает подготовку к программе интенсификации добычи на Руденковском месторождении.

"Мы подписали контракт с Schlumberger на стимулирование 11 скважин с несколькими зонами во втором и третьем квартале этого года", – говорится в сообщении.

Согласно ему, в России добыча газа также снизилась в марте к февралю на 19,1% – до 27,1 MMcfd из-за подготовки скважины 25 к запланированному капитальному ремонту: в феврале она принесла 10,1 MMcfd, а 5 марта была закрыта для работ.

В целом общая среднесуточная добыча JKX (во всех регионах присутствия) в первом квартале 2017 года сократилась на 7,9% к аналогичному периоду 2016 года - до 9,436 тыс. boepd, в том числе в марте по отношению к предыдущему месяцу падение составило 14.2% – до 8,405 тыс. boepd.

Как сообщалось, в Украине группа JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией".

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова – 11,45% акций, а также российская Proxima Capital Group – 19,92%.

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