Американские сенаторы опасаются влияния РФ на цены газа в США через получение Роснефтью акций Citgo

Американские сенаторы Боб Менендез (Bob Menendez) и Марко Рубио (Marco Rubio) направили письмо министру финансов США Стивену Мнучину (Steven Mnuchin), в котором заявили, что российская компания "Роснефть" могла приобрести "значительный пакет" в головной компании Citgo, пишет агентство Bloomberg.

Возможное поглощение, которое было инициировано венесуэльской госкомпанией PDVSA, потенциально не выполняющей своих обязательств по займу, обеспеченному "Роснефтью", "позволяют Владимиру Путину и его партнерам влиять на цены газа в Америке и производство нефтепродуктов", говорится в письме.

Письмо также подписали сенаторы Джон Корнин (John Cornyn), Дик Дурбин (Dick Durbin), Билл Кэссиди (Bill Cassidy) и Тед Круз (Ted Cruz).

Citgo управляет 48 терминалами по перевалке нефтепродуктов в 20 американских штатах, указывается в письме.

В начале года сообщалось, что американская ConocoPhillips подала в суд штата Делавэр иск к PDVSA, оспорив правомочность сделки по передаче 49,9% акций американской Citgo Holding Inc. в качестве обеспечения обязательств перед "Роснефтью". Согласно иску ConocoPhillips, этот актив стал залогом по кредиту от российской компании на сумму $1,5 млрд. Подтверждения этой информации со стороны PDVSA не было.

Citgo принадлежит три НПЗ в США, которые суммарно могут перерабатывать 750 тыс. баррелей нефти в сутки. Также компания является оператором 6 тыс. заправочных станций.

ConocoPhillips отмечала, что американская собственность PDVSA должна быть использована для выплаты утвержденной судом компенсации за национализацию нефтедобывающих активов в Венесуэле, и считает ее передачу в залог незаконной.

Схожий иск ConocoPhillips подала в минувшем октябре - в нем компания оспорила залог 50,1% акций Citgo инвесторам, которые согласились обменять бонды PDVSA на бумаги с более длинной дюрацией.