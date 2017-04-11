"Нафтогаз" в 2016г. получил чистую прибыль 26,5 млрд грн

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины", как отдельное юридическое лицо, в 2016 году получила чистую прибыль в размере 26 млрд 528,989 млн грн против чистого убытка 27 млрд 749,272 млн грн в 2015-м.

Согласно аудированной финансовой отчетности "Нафтогаза Украины", обнародованной на сайте компании, его чистый доход в минувшем году возрос на 43,1% (на 48 млрд 621,156 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 161 млрд 382,827 млн грн, валовая прибыль – в 3,6 раза (на 32 млрд 571,269 млн грн), до 45 млрд 105,429 млн грн.

В пресс-службе НАК отметили, что наиболее прибыльным сегментом деятельности "Нафтогаза Украины" в минувшем году был транзит природного газа за счет чего была получена прибыль 28,7 млрд грн, а от участия в капитале предприятий группы было получено 2,4 млрд грн прибыли.

В то же время компания получила убыток от оптовой торговли газом в размере 2,9 млрд грн. В т.ч. 40% этого убытка обусловлено реализацией газа потребителям, которые подпадают под действие установленных Кабмином специальных обязанностей.

Еще 1,7 млрд грн убытков принесли другие затраты, уменьшенные на другие доходы. В эту сумму включены обеспечение под судебные дела, потери от курсовых разниц, доходы по остаткам на счетах и другие начисления.

По сравнению с 2015 годом, доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 34,7% (на 7,4 млрд грн) из-за увеличения объема транзита на 22,5% (на 15,1 млрд куб м) и девальвации национальной валюты.

Уменьшение убытков от оптовой торговли природным газом (2,9 млрд грн против 42,4 млрд грн в 2015 году) стало следствием реформирования рынка природного газа.

Согласно пресс-релизу, по результатам 2016 года компания планирует выплатить государству дивиденды в размере 13,3 млрд грн (50% прибыли 2016 года). Кроме того, планируется выплатить 2,4 млрд грн авансового платежа по налогу на прибыль.

Эти предложения были поддержаны наблюдательным советом "Нафтогаза" и будут поданы на рассмотрение Кабинета министров Украины, но окончательное решение относительно размера дивидендов будет принято правительством до 30 апреля 2017 года.

Кроме того, на протяжении 2016 года НАК как отдельное юридическое лицо заплатила в бюджет налогов и других обязательных платежей на сумму 16,3 млрд грн и стал вторым по размеру налогоплательщиком в Украине после входящего в группу ПАО "Укргазвыдобування". При этом впервые за последние 10 лет компания не получала бюджетного финансирования: в 2015 году "Нафтогаз Украины" заплатил 17,9 млрд грн налогов, но при этом получил из бюджета 29,7 млрд грн.

"Существенным риском для ликвидности "Нафтогаза" и его возможности осуществлять выплаты остается непринятие законодательных актов и решений, которые предусмотрены в правительственном плане действий по реформе корпоративного управления в НАК. Поскольку кредитные линии, привлеченные "Нафтогазом" у международных финансовых организаций, непосредственно связаны с реализацией реформы корпоративного управления, любые нарушения в выполнении утвержденных планов могут привести к отмене кредитных линий и требованию одномоментного возврата средств со стороны кредиторов", - резюмируется в пресс-релизе.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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