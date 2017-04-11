Экономика

10:07 11.04.2017

Microsoft, eBay и Tencent инвестируют $1,4 млрд в самый дорогой индийский стартап

Индийская компания в сфере интернет-торговли Flipkart Group привлекла финансирование в размере $1,4 млрд от группы инвесторов, в которую входят Microsoft Corp., eBay Inc. и Tencent Holdings Inc., сообщает The Wall Street Journal.

В рамках привлечения финансирования компания была оценена в $11,6 млрд, тогда как в 2015 году ее стоимость оценивалась в $15 млрд. Несмотря на это, компания осталась самым дорогим индийским стартапом.

Flipkart была основана в 2007 году двумя бывшими сотрудниками Amazon.

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