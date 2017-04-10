Нефть дорожает пятую сессию подряд, Brent выросла до $55,9 за баррель

Нефть эталонных марок впервые с начала года растет в цене пять сессий подряд на опасениях перебоев с поставками из Ливии и надеждах на продление с соглашения об ограничении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 кв в понедельник поднялась на $0,66 (1,19%) - до $55,9 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,71 (1,36%) - до $52,95 за баррель.

Как сообщалось, государственная нефтедобывающая корпорация Ливии National Oil Corp. (NOC) вновь объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств и приостановила работу трубопровода, соединяющего крупнейшее в стране месторождение аш-Шарара с экспортным терминалом в порту Аз-Завия.

"Ливийцы то и дело приостанавливают добычу из-за политических и технических факторов, - сказал глава исследовательской фирмы Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. - Это, а также разговоры о продлении соглашения о сокращении добычи и хороший рост американской экономики заставляет участников рынка поверить в то, что разрыв между предложением и спросом на рынке сокращается".

В пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что результаты договоренностей России со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи оказались чуть хуже, чем рассчитывала Россия. Некоторые аналитики сочли это сигналом о том, что срок действия соглашения может быть продлен.

Тем временем, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что, по его мнению, тренд прироста мировых запасов нефти переломлен. Он добавил, что решение о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти будет приниматься позднее.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), число длинных позиций на нефть марки WTI (то есть ставок на то, что контракт подорожает) на минувшей неделе выросло впервые за полтора месяца.