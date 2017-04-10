Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,9 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,9 грн/$1 с 26,965 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,88-26,92 грн/$1.

НБУ на аукционе в понедельник купил $25,7 млн по курсу до 26,95 грн/$1 с объявленным потолком покупки в $50 млн.

На аукцион были поданы заявки на $27,8 млн по курсу от 26,93 грн/$1 до 26,99 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,95 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,9467 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,9332 грн/$ с 26,9740 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $232,84 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $303,34 млн.