Экономика

17:04 10.04.2017

Возле Львова открылся крупнейший в Западной Украине завод по производству дымоходных систем из нержавеющей стали

Крупнейший в Западной Украине завод по производству дымоходных систем из нержавеющей стали открыли в селе Сокольники возле Львова в понедельник, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы, завод ООО "Ютиком-Украина" - самый крупный в западных областях Украины: его производственная мощность превышает 10 тыс. кв.м дымоходных труб и элементов в месяц.

"Это самое крупное и самое современное предприятие по производству дымовентиляционных каналов, которое работает не только на рынке нашего государства, но также будет изготовлять продукцию на экспорт", - цитирует пресс-служба главу Львовской ОГА Олегу Синютку.

Завод может производить более 10 тыс. наименований одностенных и двухстенных элементов дымоходов диаметром от 80 мм до 600 мм.

Как указано в сообщении пресс-службы ОГА, в строительство завода инвестировано 5 млн грн.

ВАЖНОЕ

Украинские предприятия в марте импортировали газ по средней цене $248,1/тыс. куб. м – МЭРТ

Обыски правоохранителей подтверждают наличие коррупции в "Укрзализныци" – Омелян

"Нафтогаз" подписал с Snam и Eustream меморандум о возможном сотрудничестве при использовании ГТС Украины

За ремонтом автодорог в Украине будет наблюдение в режиме онлайн – Омелян

Глава ФГИ подал заявление об отставке и намерен вернуться в инвестбизнес

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" уже назначила на Пасху 20 дополнительных поездов

Киев увеличит финансирование ремонта дорог

Задержка с принятием закона о рынке электроэнергии ухудшит проблемы с расчетами и приведет к росту цены на ОРЭ – глава "Укрэнерго"

Порошенко внесет в Раду представление на должность главы НБУ после согласования кандидатуры

Законопроект о рынке земли будет предусматривать ограничение на максимальную площадь участков в 200 га для физлиц - Гройсман

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа диванов на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА