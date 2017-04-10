Возле Львова открылся крупнейший в Западной Украине завод по производству дымоходных систем из нержавеющей стали

Крупнейший в Западной Украине завод по производству дымоходных систем из нержавеющей стали открыли в селе Сокольники возле Львова в понедельник, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы, завод ООО "Ютиком-Украина" - самый крупный в западных областях Украины: его производственная мощность превышает 10 тыс. кв.м дымоходных труб и элементов в месяц.

"Это самое крупное и самое современное предприятие по производству дымовентиляционных каналов, которое работает не только на рынке нашего государства, но также будет изготовлять продукцию на экспорт", - цитирует пресс-служба главу Львовской ОГА Олегу Синютку.

Завод может производить более 10 тыс. наименований одностенных и двухстенных элементов дымоходов диаметром от 80 мм до 600 мм.

Как указано в сообщении пресс-службы ОГА, в строительство завода инвестировано 5 млн грн.