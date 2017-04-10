"Укрзализныця" уже назначила на Пасху 20 дополнительных поездов

ПАО "Укрзализныця" на самые популярные даты для выезда граждан на пасхальные праздники назначила еще четыре дополнительных поезда, которые будут курсировать между Киевом и Хмельницким, Львовом, Сумами.

Как сообщила пресс-служба ПАО, в целом на период с 13 по 18 апреля уже в продаже билеты на 20 дополнительных поездов в различных направлениях.

Так, поезд №243/244 Киев – Львов осуществит рейсы из Киева и Львова 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:10 и прибытие во Львов в 16:52. Отправление из Львова в 09:42 и прибытие в Киев в 19:12.

Поезд №271/272 Киев – Хмельницкий отправится из Киева 17 апреля в 06:30 и прибудет в Хмельницкий в 11:58.

Поезд №277/278 Киев – Хмельницкий отправится в рейс из Киева и Хмельницкого 15 апреля, отправление из Киева в 05:50 и прибытие в Хмельницкий в 10:58, отправление из Хмельницкого в 13:50 и прибытие в Киев в 20:28.

В составе этих поездов будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Дополнительный поезд № 796/795 Киев – Сумы отправится из Киева и Сум 15, 17, 29 апреля. Отправление из Киева в 05:40, прибытие в Сумы в 10:30, отправление из Сум в 11:15, прибытие в Киев в 15:58. В составе поезда вагоны с местами для сидения.

Ранее сообщалось о назначении на праздничные даты дополнительного скоростного поезда Интерсити+ № 707/708 Киев – Перемышль, а также 15 дополнительных поездов.

Кроме этого, в апреле дополнительные рейсы совершат шесть круглогодичных поездов.

"Укрзализныця" постоянно осуществляет мониторинг спроса пассажиров на перевозки и в случае необходимости назначает дополнительные поезда на популярных направлениях и увеличивает периодичность курсирования поездов", - говорится в сообщении.