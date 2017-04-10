Экономика

16:51 10.04.2017

"Укрзализныця" уже назначила на Пасху 20 дополнительных поездов

ПАО "Укрзализныця" на самые популярные даты для выезда граждан на пасхальные праздники назначила еще четыре дополнительных поезда, которые будут курсировать между Киевом и Хмельницким, Львовом, Сумами.

Как сообщила пресс-служба ПАО, в целом на период с 13 по 18 апреля уже в продаже билеты на 20 дополнительных поездов в различных направлениях.

Так, поезд №243/244 Киев – Львов осуществит рейсы из Киева и Львова 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:10 и прибытие во Львов в 16:52. Отправление из Львова в 09:42 и прибытие в Киев в 19:12.

Поезд №271/272 Киев – Хмельницкий отправится из Киева 17 апреля в 06:30 и прибудет в Хмельницкий в 11:58.

Поезд №277/278 Киев – Хмельницкий отправится в рейс из Киева и Хмельницкого 15 апреля, отправление из Киева в 05:50 и прибытие в Хмельницкий в 10:58, отправление из Хмельницкого в 13:50 и прибытие в Киев в 20:28.

В составе этих поездов будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Дополнительный поезд № 796/795 Киев – Сумы отправится из Киева и Сум 15, 17, 29 апреля. Отправление из Киева в 05:40, прибытие в Сумы в 10:30, отправление из Сум в 11:15, прибытие в Киев в 15:58. В составе поезда вагоны с местами для сидения.

Ранее сообщалось о назначении на праздничные даты дополнительного скоростного поезда Интерсити+ № 707/708 Киев – Перемышль, а также 15 дополнительных поездов.

Кроме этого, в апреле дополнительные рейсы совершат шесть круглогодичных поездов.

"Укрзализныця" постоянно осуществляет мониторинг спроса пассажиров на перевозки и в случае необходимости назначает дополнительные поезда на популярных направлениях и увеличивает периодичность курсирования поездов", - говорится в сообщении.

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