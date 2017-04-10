Экономика

16:50 10.04.2017

Киев увеличит финансирование ремонта дорог

Киев планирует выделить в 2017 году около 2 млрд грн на ремонт столичных дорог, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.

"С учетом изменений в бюджет города на текущий год, на ремонт автодорог планируется выделить 809 млн грн. Это возможно за счет поступлений от таможни. В частности, на ремонт дорог дополнительно привлекается 330 млн грн. Еще 100 млн грн – на ремонт межквартальных проездов", – подчеркнул он.

Г.Плис добавил, что в бюджете уже заложено около 350 млн грн на текущий ремонт дорог и 450 млн грн – на капитальный.

"В целом на ремонт киевских дорог будет направлено около 2 млрд грн. В предыдущем году было выделено 1,5 млрд грн", – отметил Г.Плис.

Он выразил надежду, что увеличение финансирования позволит улучшить состояние столичных дорог.

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