Задержка с принятием закона о рынке электроэнергии ухудшит проблемы с расчетами и приведет к росту цены на ОРЭ – глава "Укрэнерго"

Верховная Рада Украины должна ускорить принятие во втором чтении законопроекта №4493 "О рынке электроэнергии", убежден глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Если депутаты и дальше будут тянуть с принятием закона, на отрасль и рынок ждет далеко не оптимистичный сценарий: проблемы с расчетами и дальнейший рост цен на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ)", - написал он в колонке для издания "Экономическая правда".

По его словам, существующая модель рынка себя изжила, и доверие общества к его ключевым игрокам находится на критически низком уровне, тогда как принятие законопроекта ускорит проведение фундаментальных изменений в электроэнергетическом секторе.

"Вся страна наконец-то перестанет следить за драмой "Роттердам+", поскольку необходимость в формуле отпадет. Потребителю будет важно не сколько стоит уголь в Нидерландах, а сколько будет стоить электроэнергия в розетке", - написал глава НЭК.

В.Ковальчук отметил, что до осени текущего года планируется подписать соглашение о присоединении Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и страна в течение пяти лет должна будет выполнить все необходимые требования для интеграции.

"Очень надеюсь, что уже через несколько месяцев соглашение о присоединении будет подписано, и у нас будет пять лет для выполнения всех требований по интеграции в ENTSO-E. Примерно столько же времени, сколько отведено на полную реализацию, запуск новой модели рынка электроэнергии и ее отшлифовку. Однако, без нового рынка, без нового закона о рынке электроэнергии синхронизация с Европой не будет иметь смысла. Она не даст потребителю право выбора и не сможет уничтожить монопольное господство на внутреннем рынке", - добавил он.

"Следовательно, тот, кто в сессионном зале систематически саботирует принятие нового закона, как минимум лишает нас шанса увидеть электроэнергетический сектор Украины как часть европейского", - резюмировал глава "Укрэнерго".

Как сообщалось, Верховная Рада 6 апреля отправила на повторное второе чтение законопроект №4493 "О рынке электроэнергии", так как за его принятие в целом проголосовало 211 депутатов при необходимом минимуме в 226, а ключевые правки в документ поддерживало не более 195 депутатов. Ко второму чтению к документу было подано около 1,2 тыс. правок, которые прорабатывала специально созданная рабочая группа.

Законопроект предусматривает двухлетний переходной период с момента вступления его в силу на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы 3-го энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

По словам члена комитета ТЭК депутата Льва Пидлисецкого, Верховная Рада планирует рассмотреть закон "О рынке электроэнергии" повторно во втором чтении 13 апреля.

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