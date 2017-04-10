Законопроект о рынке земли будет предусматривать ограничение на максимальную площадь участков в 200 га для физлиц - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения будет включать ограничение на максимальную площадь участков в 200 га для физических лиц на первом этапе работы рынка.

"Позиция правительства состоит в том, что этот оборот (земли - ИФ) можно запустить на первом этапе только между физическими лицами, которые являются украинцами и в рамках ограничений не более 200 га для одного лица", - сказал он в ходе II-го Украинского форума бизнеса в Киеве в понедельник.

По словам премьера, от этого процесса необходимо отстранить агрохолдинги.