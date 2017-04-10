Покидающая пост глава НБУ подчеркивает важность сохранения независимости центробанка

Подавшая в отставку глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подчеркивает важность сохранения институциональной и политической независимости центробанка.

"Все наши усилия будут напрасными, если не удастся отстоять независимость Нацбанка. Сейчас сопротивление изменениям и реформам будет только усиливаться. Поэтому очень важна последовательность и сохранение политики НБУ", - сказала она во время пресс-конференции в Киеве в четверг.

По ее словам независимость центробанка важна как для сохранения признания Нацбанка современным европейским институтом, так и в плане дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Благодаря проведенной реформе, нам удалось построить современный, открытый, и независимый европейский центральный банк. Для этого мы сделали невозможным единоличное принятие решений, создали современную систему управления центральным банком, которая опирается на коллегиальное решение комитетов, централизировали функции и избавились от непрофильных активов", - пояснила В.Гонтарева.

Относительно МВФ, она отметила: "В графике сотрудничества с МВФ есть предварительные действия и структурные маяки. Это наши структурны реформы. Поэтому, необходимо проводить реформы, а не рассказывать о персоналиях, от которых что-либо зависит. Ничего от персоналий не зависит. Все зависит от страны, от ее успехов в реформах".

В.Гонтарева надеется, что ее преемник будет профессиональным и независимым от политических течений человеком, которому удастся сохранить очерченную независимость Нацбанка.

"Уверена, что под руководством этого человека, НБУ продолжит путь развития банковской системы, несмотря на возможное политическое давление, которое будет на любое лицо на этой должности", - отметила В.Гонтарева.