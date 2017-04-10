Таможенный эксперимент даст Волынской области дополнительно 300 млн грн на дороги
Эксперимент по финансовому обеспечению развития автомобильных дорог должен дать Волынской области дополнительно до 300 млн грн, которые будут направлены на их восстановление.
Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил его глава Владимир Омелян, побывав в области с рабочим визитом.
Он посетил участки, на которых проводятся ремонтные работы, а также те, где планируются ремонтные работы в 2017 году за счет кредитных средств, проверил работу мобильного габаритно-весового комплекса.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины, по инициативе Министерства финансов 1 марта утвердил проект постановления "О внесении изменений в постановление №726", которым распространил эксперимент по финансовому обеспечению развития автомобильных дорог на всю территорию Украины.
Согласно сообщению на веб-сайте Минфина, эксперимент по развитию автомобильных дорог общего пользования был введен с 1 сентября 2015 года. Он действовал в Волынской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях, а также в Киеве.
Принятое решение расширяет эксперимент на всю территорию Украины и продлит срок его действия до 1 января 2018 года.
Кроме того, предполагается, что в случае перевыполнения поступлений таможенных платежей по всей территории Украины 50% их объема будут направлены на дороги в конкретные регионы.
Инициированный Кабинетом министров эксперимент заключался в направлении 50% суммы перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, Киева в специальные фонды соответствующих областных бюджетов с целью финансирования реконструкции, текущего ремонта автодорог общего пользования государственного значения.