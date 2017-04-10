Сбербанк ожидает документов на согласование сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка – глава НБУ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допускает поступления в центробанк документов для согласования сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка на текущей неделе.

"Никаких официальных документов по продаже не поступало, мы ждем этих документов. Может на этой неделе будут", - сказала глава НБУ на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Она подчеркнула, что ее планируемый уход с должности не повлияет на рассмотрение этих документов благодаря отстроенной в центробанке процедуре.

Глава НБУ также уточнила, что не встречалась с покупателем "дочки" Сбербанка Григорием Гусельниковым.

В.Гонтарева подтвердила, что акты блокирования работы "дочек" российских банков в Украине и вандализма по отношению к их имуществу стали одной из причин, по которым Международный валютный фонд на несколько дней отсрочил принятие решения о выделении Украине 4-го транша кредита EFF.

"МВФ был очень обеспокоен", – отметила глава НБУ.

Она напомнила, что вместе с президентом, премьером и главой Минфина направила дополнительное письмо Фонду, которое уже опубликовано, в котором Украина взяла на себя обязательство остановить это "беззаконие и вандализм".

В то же время В.Гонтарева затруднилась сказать, когда этого удастся достичь.

"Я же не полиция. Как я могу остановить вандализм? Этот вандализм и по отношению ко мне (проявляется)", – сказала она.

Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka и беларуская частная компания. Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Г.Гусельникову) и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан. Позднее Norvik Banka уточнил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк может быть продан до конца мая.

Несмотря на это партия "Национальный корпус" 6 апреля заявила о намерении после 10 апреля возобновить акции, приостановленные перед принятием 3 апреля решения МВФ, по физической остановке деятельности российских банков на территории Украины, а 7 апреля сообщила о десятках поврежденных банкоматах этих банков.

В тот же день российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка.

"События последнего месяца - введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса" - активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине. Сбербанк открыто заявляет о готовности корректно выйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников", - отмечалось в сообщении.

"Мы надеемся, что процесс перехода актива Сбербанка в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права", - указало российское финучреждение.

В свою очередь, Национальный корпус в ответ на это заявление сообщил, что продолжит акции против банка. "Наша политическая сила также не даст им провести продажу в те же прокремлевские руки сбербанковской сети", – отмечалось в заявлении партии от 9 апреля. С понедельника представители партии вновь стали препятствовать работе "дочки" Сбербанка, в частности, замуровали отделение банка в Харькове и начали пикетирование его центрального офиса в Киеве.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков.