"Киевэнерго" приступает к гидравлическим испытаниям теплосетей

ПАО "Киевэнерго" 10 апреля приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, сообщила пресс-служба столичной энергокомпании в понедельник.

"Киевэнерго", по согласованию городской власти, 10 апреля начинает гидравлические испытания столичных теплосетей, находящихся в зоне ответственности компании. Горячее водоснабжение (ГВС) будет приостановлено на время испытаний для части потребителей Шевченковского, Оболонского и Подольского районов столицы", - говорится в сообщении.

Как уточняют в компании, с 10 по 16 апреля испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Молодь". В связи с этим с 16:00 9 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением ГВС для 55 жилых домов, восьми лечебных учреждений, одного детского сада, двух школ и 65 ведомств Шевченковского района.

Кроме того, с 10 по 24 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения №2. Поэтому, начиная с 12:00 9 апреля, началось охлаждение системы с последующим отключением ГВС для потребителей 69 жилых домов, восьми лечебных заведений, шести детсадов, четырех школ, 78 ведомств Оболонского района; 229 жилых домов, пяти лечебных заведений, семи детсадов, шести школ, 249 ведомств Подольского района.

Как сообщалось, при проведении гидравлических испытаний вода температурой +40°С подается в сети под давлением, на 25% выше нормального.

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.