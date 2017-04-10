Экономика

12:37 10.04.2017

Гонтарева ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко кандидатуры возможных ее последователей на посту главы центробанка три месяца назад, однако решение о выборе кандидата полностью находится в компетенции главы государства, отметила она.

"Мы не будем делать спекуляции. Это решение президента. Надеюсь, что (оно - ИФ) будет в ближайшее время. Я свои предложения подала еще три месяца назад", – сказала В.Гонтарева на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Она уклонилась от упоминания о каких-либо возможных кандидатах ей в преемники.

В.Гонтарева также выразила надежду, что президент удовлетворит ее заявление о добровольной отставке: "Наш президент – гарант Конституции. В Конституции есть ст. 43 - использование принудительного труда запрещено. Поэтому надеемся, что гарант Конституции примет мою отставку и подаст ее в Верховную Раду".

Первый заместитель главы НБУ Яков Смолий подтвердил готовность исполнять обязанности главы центробанка в случае, если сразу после увольнения В.Гонтаревой возникнет пауза с назначением нового главы. Он также уточнил, что ему не поступали предложения занять этот пост.

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