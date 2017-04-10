Глава Фонда госимущества Билоус написал заявление об отставке – нардеп Хомутынник

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус написал заявление о своей отставке, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, глава депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

"Понятно, что уже есть заявление об увольнении действующего главы Фонда госимущества", - сказал В.Хомутинник в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в Киеве в понедельник.

"Фонд государственного имущества за 3 года не продал имущества даже на то, чтобы обслуживать свои расходы. Те копейки, которые были получены за последние три года, конечно, нельзя назвать качественной работой Фонда государственного имущества. И также нужно принимать решение на этой неделе", - добавил нардеп.

В свою очередь источник в ФГИ сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что официальный комментарий на этот счет может появиться в ближайшее время.

И.Билоус был назначен на должность главы Государственной фискальной службы Украины в 2015 году.

Глава ФГИ назначается Верховной Радой по представлению премьер-министр.