Экономика

12:14 10.04.2017

Глава Фонда госимущества Билоус написал заявление об отставке – нардеп Хомутынник

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус написал заявление о своей отставке, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, глава депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

"Понятно, что уже есть заявление об увольнении действующего главы Фонда госимущества", - сказал В.Хомутинник в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в Киеве в понедельник.

"Фонд государственного имущества за 3 года не продал имущества даже на то, чтобы обслуживать свои расходы. Те копейки, которые были получены за последние три года, конечно, нельзя назвать качественной работой Фонда государственного имущества. И также нужно принимать решение на этой неделе", - добавил нардеп.

В свою очередь источник в ФГИ сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что официальный комментарий на этот счет может появиться в ближайшее время.

И.Билоус был назначен на должность главы Государственной фискальной службы Украины в 2015 году.

Глава ФГИ назначается Верховной Радой по представлению премьер-министр.

ВАЖНОЕ

ГП "Энергорынок" намерено привлечь кредитную линию на 1 млрд грн

"Кернел" выступает за продление моратория на продажу сельхозземель до разработки реформы с учетом интересов всех участников рынка

ПриватБанк в ночь перед национализацией вывел свыше 16 млрд грн и требует дополнительной докапитализации – глава НБУ

Гонтарева подала заявления об отставке по собственному желанию с 10 мая

НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за распределение газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Запрещена ж/д отправка газа в цистернах на крупный распредцентр в Украине

Гройсман поблагодарил НКРЭКУ за отмену абонплаты за газ

Гонтарева ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время

КГГА ожидает принятия изменений бюджет столицы в рамках подготовки к "Евровидению-2017"

Меткомбинаты Мариуполя снижают производство из-за недопоставок ЖРС вследствие аварии на "Укрзализныци"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog352.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА