КГГА ожидает принятия изменений бюджет столицы в рамках подготовки к "Евровидению-2017"

Киевская городская государственная администрация ожидает принятия на текущей неделе изменений в бюджет столицы, касающиеся финансирования проектов в рамках подготовки к конкурсу "Евровидение-2017".

"На прошлой неделе в четверг мы подали проект изменений в бюджет и я хочу сообщить, что мы в него заложили. Это связано, прежде всего, с важными потребностями, связанными с подготовкой к "Евровидению", - сообщил на брифинге первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис.

По его словам, 809 млн грн. предлагается направить на ремонт автодорог за счет поступлений от таможни, дополнительно предлагается на это направление выделить 330 млн грн. и 100 млн - на ремонт междуквартальных проездов. "Поэтому как вы видите, на ремонт дорог в общем будет направлено более 1,2 млрд грн.", - сказал чиновник КГГА.

Он напомнил, что в бюджете столицы уже заложено 350 млн грн. на текущий ремонт и 450 млн грн. – на капитальный ремонт. "Таким образом, у нас получается, что в этом году на ремонт мы направляем приблизительно 2 млрд", - сказал он, добавив, что в 2016 году на это направление было направлено 1,5 млрд грн.

Кроме того, по словам Г.Плиса, речь идет о направлении 204 млн грн. дополнительных дотаций на жилищно-коммунальное хозяйство, "Киевпастрансу" – 81 млн грн., на видеонаблюдение в городе для усиления безопасности предлагается дополнительно выделить 19 млн грн.

Также планируется установить новые урны в городе на 5 млн грн., на благоустройство в столице направить дополнительно 8,8 млн грн., а на спортивные мероприятия – 4,3 млн грн.

"Мы обратились к киевскому городскому голове, чтобы он подписал обращение к Киевскому горсовету рассмотреть эти изменения в неотложном порядке, чтобы уже в этот четверг они были рассмотрены и обращаемся ко всем депутатам поддержать его, ведь в нем заложено исключительно "Евровидение" и социальные вопросы", - сказал он.

Первый замглавы КГГА также отметил, что город готовится к песенному конкурсу планово, никаких отклонений в этом процессе нет. "Мы пока не видим рисков, которые могли бы ставит под сомнение то, что мы своевременно подготовимся к этому событию", - резюмировал он.