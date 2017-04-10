ГП "Энергорынок" намерено привлечь кредитную линию на 1 млрд грн

Госпредприятие "Энергорынок" объявило тендер на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 1 млрд грн.

Согласно объявлению ГП в системе закупок ProZorro, конечный срок подачи заявок на участие в тендере – 16 апреля 2017 года.

Срок использования средств – с апреля по июнь 2017 года, ожидаемая стоимость пользования ими – до 36 млн 506,849 тыс. грн (без НДС).

Целевое назначение – предоставление авансовых платежей ТЭС и ТЭЦ для пополнения их оборотных средств на закупку угля.

ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.

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