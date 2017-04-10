"Кернел" выступает за продление моратория на продажу сельхозземель до разработки реформы с учетом интересов всех участников рынка

Правительство и парламент на сегодня не готовы к принятию конструктивного решения в части прозрачного запуска рынка земли, считают в одной из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел".

"В сложившейся ситуации считаем правильным оставить действие моратория в силе до тех пор, пока не будет выработана взвешенная консолидированная позиция власти с учетом интересов владельцев земли и экономики Украины", - отмечено в заявлении на сайте компании в понедельник.

По информации компании, принятие неправильных, недальновидных решений в части отмены моратория на продажу земель сельхозназначения будет иметь необратимые негативные последствия, которые невозможно исправить в будущем.

Согласно заявлению, Украина имеет огромный потенциал развития сельского хозяйства. Для того чтобы конкурировать на мировых рынках с США и странами Латинской Америки, украинскому аграрному сектору нужна стратегически правильная фундаментальная земельная реформа, которая позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций и будет способствовать развитию экономики страны. Кроме того, реформа в не меньшей степени должна учитывать интересы порядка 7 млн собственников сельскохозяйственных земель.

"Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о предоставлении права покупки земли площадью до 200 гектар исключительно физическими лицами является не более, чем политическим шагом и не имеет ничего общего с реальной реформой", - считают в "Кернел".

В компании отметили, что физические лица в Украине в большинстве своем не имеют финансовых и других ресурсных возможностей для покупки и обработки земли. Это значит, что владельцы паев при продаже не получат за них реальной стоимости из-за отсутствия спроса. С другой стороны, основой аграрного сектора Украины являются виды деятельности, которые не могут быть экономически успешными с земельным банком 200 гектар.

"Рынок физических лиц будет способствовать развитию теневых схем скупки земли и дальнейшему процветанию коррупции", - говорится в сообщении.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию компания поставляет в более чем 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

Основателем и мажоритарным акционером компании является бизнесмен Андрей Веревский.