Меткомбинаты Мариуполя снижают производство из-за недопоставок ЖРС вследствие аварии на "Укрзализныци"

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.) и "Азовсталь", входящие в группу "Метинвест", вынуждены снижать производство из-за недопоставок железорудного сырья (ЖРС) вследствие аварии на железнодорожном перегоне "Камыш-Зоря - Волноваха".

Как сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook, вследствие схода с рельсов в минувшую субботу между станциями Волноваха и Карань четырех зерновозовов, один из которых опрокинулся, сорвался график движения и доставки грузов, в частности, ЖРС из Кривого Рога.

"Очередной "сюрприз" от "Укрзализныци" в выходные дни - (...) на подходе к Мариуполю между станциями Волноваха и Карань сошли с рельс четыре зерновоза, один из которых опрокинулся. Начаты восстановительные работы, для работы подъемного крана разобрано около 500 м контактной сети, движение в/из Мариуполя остановлено", - констатировал топ-менеджер.

При этом он добавил, что вследствие происшествия комбинат несет потери: "Минус три маршрута с сырьем через "Камыш-Зарю" 8 апреля, минус восемь сегодня (9 апреля - ИФ). Т. е. мы уже гарантировано потеряем в производстве 11 тыс. тонн чугуна, или около $4 млн в экспорте металлопроката", - отметил Ю.Зинченко.

Гендиректор добавил, что вследствие проблем с доставкой ЖРС остановлена его отгрузка в Кривом Роге с горно-обогатительных комбинатов.

"Нашим поставщикам железной руды в Кривом Роге остановили погрузку, которую они уже вряд ли нагонят, на данный момент минус восемь маршрутов. Это к вопросу о реальной стоимости услуг "Укрзализныци" для бизнеса. К сожалению, обещанных 22 грузовых поезда в сутки через Камыш-Зарю мы так и не увидели. Надеюсь, что УЗ все-таки сможет в ближайшие часы восстановить движение, иначе наши производственные планы так и останутся планами. То же ждет государство в части экспорта и налоговых поступлений, зависимость между ними и уровнем производства самая прямая", - резюмировал руководитель предприятия.

Ранее метпредприятия и местные власти прифронтового Мариуполя резко критиковали руководство "Укрзализныци" о невыполнении обещаний по увеличению пропускной способности на перегоне "Камыш-Зоря - Волноваха", что сдерживает производство метпредприятий.

В частности, гендиректор ММК им. Ильича уже критиковал "Укрзализныцю", которая после расширения перегона Камыш-Заря вместо обещанной пропускной способности 23 пары в сутки осуществляет только 16.

Как сообщалось, 9 ноября 2016 года состоялось официальное открытие реконструированного участка пути Камыш-Заря-Волноваха, при этом ожидалось увеличение пропускной способности этого участка до 23 пар грузовых поездов и четыре пассажирских в сутки.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в конце марта текущего года выразил обеспокоенность низкой пропускной способностью железнодорожной ветки "Камыш-Зоря - Волноваха", несмотря на проведенную "Укрзализныцей" модернизацию этого участка, и обратился к премьер-министру страны с просьбой обеспечить доставку грузов для наращивания объемов производства предприятиями города, а также для улучшения пассажирских перевозок.

Городской голова уточнял, что пропускной способности ж/д едва хватает для выполнения текущей сниженной производственной программы меткомбинатов Мариуполя (около 0,55 млн тонн стали в месяц), в то время как предприятия уже реализуют программу постепенного роста выплавки стали до уровня около 0,9 млн тонн в месяц до 2019 года. Для такого уровня производства нужно увеличить текущую пропускную способность ж/д в 1,5 раза.

Для улучшения ситуации мэр Мариуполя просил премьер-министра из-за критической важности стабильного ж/д сообщения поручить "Укрзализныце" в марте-апреле разработать и внедрить план мер для обеспечения гарантированного объема перевозок по участку "Камыш-Зоря – Волноваха" на уровне не менее 27 поездов в сутки, в том числе не менее 22 грузопоездов в сутки.

Кроме того, поручить МЭРТ, Мининфраструктуры и "Укрзализныце" начать активную разработку и реализацию проекта по увеличению пропускной способности ж/д в направлении Мариуполя до уровня не менее чем 45 поездов в сутки (в том числе не менее как 36 грузовых поезда в сутки) с потенциалом для развития высокоскоростного пассажирского сообщения, установив срок завершения проекта и выхода на целевые параметры не позднее декабря 2018 года.