КГГА пока не обсуждает вопрос повышения цены на проезд в столичном метро

Киевская городская государственная администрация пока не обсуждает вопрос возможного повышения тарифа на проезд в столичном метро, заявил первый замглавы КГГА Геннадий Плис.

"Пока такую возможность мы не обсуждаем", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Г.Плиса, действительно существуют обращения определенных организаций – "Киевпастранса" и метрополитена - по поводу того, что на сегодняшний день они не способны в рамках своей хоздеятельности обеспечивать покрытие своих обязательств. "Именно поэтому мы добавляем дотации "Киевпастрансу", управляющей дирекции для того, чтобы не повышать сегодня тарифы", - сказал он.

Первый замглавы КГГА добавил, что на сегодняшний день никаких решений о повышении тарифа на проезд в метро киевская власть не принимала.

Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко также проинформировал, что на сегодняшний день киевские власти ожидают разблокирования счетов столичного метрополитена. "Существует решение суда, которое город считает необоснованным и поэтому поданы кассационные жалобы. В то же время метрополитен обратился к исполнителям с просьбой разблокировать именно социальные счета, мы говорим о выплате, прежде всего, зарплаты", - сказал он.

В.Бондаренко также добавил, что последняя инстанция - Высший хозяйственный суд должен вскоре решить этот вопрос.

Как сообщалось, на днях заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун заявил в интервью ТСН, что в текущем году проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%. "Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок", – говорится в сообщении на сайте ТСН.ua со ссылкой на Д.Пеклуна.