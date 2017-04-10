Экономика

11:30 10.04.2017

ГПЗКУ в 2017г инвестирует в модернизацию предприятий 138 млн грн

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в 2017 году планирует направить 138 млн грн на модернизацию предприятий, сообщила пресс-служба корпорации.

"В этом году план капитальных инвестиций включает как реализацию новых проектов по реконструкции и техническому переоснащению, так и завершение проектов модернизации, начатых в прошлом году", - цитируется в сообщении заместитель главы правления ГПЗКУ Андрей Задирака.

В планах госкорпорации в этом году, в частности, обновить зерносушильное оборудование, модернизировать или частично приобрести авто- и вагонные весы, авторазгрузчики, зерноочистительное оборудование, а также обновить технологическое оборудование на перерабатывающих филиалах. Часть средств будет направлена на автоматизацию производственных процессов.

"Мы стремимся оперативно реагировать на потребности наших филиалов в техническом переоснащении и повышении конкурентоспособности. Для сравнения: если в 2015 году общий объем капитальных инвестиций составил 18 млн грн, то в 2016-м на модернизацию предприятий было направлено более 116 млн грн", — отметил А.Задирака.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,75 млн тонн зерновых грузов в год.

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