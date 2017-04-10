Гонтарева подала заявления об отставке по собственному желанию с 10 мая

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений в правлении НБУ пока не планируется.

"Я подала президенту официальное заявление об отставке", – сказала В.Гонтарева на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Если Верховная Рада проголосует за мою более раннюю отставку, я уйду раньше", – добавила глава НБУ.

При этом В.Гонтарева выразила надежду, что президент примет ее отставку.

"Верю, что моим последователем станет профессиональный, независимый от политических течений человек", – отметила глава Нацбанка.

Она подчеркнула, что впервые отставка главы НБУ не будет политическим решением.

В.Гонтарева также сказала, что других изменений в правлении и политике Нацбанка в связи с ее отставкой не планируется.

В.Гонтарева - девятый руководитель НБУ за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 году сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах – в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.

С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк.

В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.