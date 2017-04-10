Экономика

10:12 10.04.2017

"Астарта" в 2016г увеличила чистую прибыль в 5,2 раза

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, по итогам 2016 года получил чистую прибыль EUR83млн, что в 5,2 раза больше, чем годом ранее.

Согласно финансовому отчету холдинга, размещенном на сайте Варшавской фондовой биржи, его консолидированная выручка за прошлый год увеличилась на 17% - до EUR369 млн. При этом операционная прибыль возросла почти на 15,2% – до EUR124,43 млн, валовая – на 10,3%, до EUR157,49млн.

Показатель EBITDA "Астарты" в 2016 году увеличился на 16% – до EUR152 млн, чистый долг сократился на 16% – до EUR146 млн.

В гривневом выражении чистая прибыль агрохолдинга выросла в 6,3 раза по сравнению с 2015 годом - до 2,35 млрд грн, выручка – на 36%, до 10,41 млрд грн, валовая прибыль – на 29%, до 4,46 млрд грн, операционная – на 35,9%, до 3,53 млрд грн.

Доход сахарного сегмента в 2016 году возрос на 15% - до EUR175 млн, составив 47% от общей выручки. Продажи сахара составили около 390 тыс. тонн (на 8% больше к 2015 году). В прошлом году была достигнута рекордная отметка экспорта сахара в 139 тыс. тонн, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году. Продажи мелассы и гранулированного жома составили около 89 тыс. тонн (на 8% больше) и 26 тыс. тонн (на 2% больше) соответственно.

Выручка в сегменте растениеводства увеличилась на 3% - до EUR84 млн (23% от общей выручки). В связи с логистическими трудностями, возникшими в Украине осенью, объемы продаж зерна были меньшими на 9% и составили 483 тыс. тонн. Запасы зерновых агрохолдинга будут реализованы в первой половине 2017 года, что отобразится в росте сегментного дохода за этот период. Доля экспортных продаж составила 79%.

Выручка в сегменте переработки сои выросла на 48% - до EUR75 млн (20% от общей выручки). Главными факторами роста стали увеличение объемов продаж (на 65%) и цены на соевое масло.

Экспортные продажи достигли 82% (в натуральном выражении).

Доход сегмента молочного животноводства "Астарты" составил EUR25 млн (на 4% больше к 2015 году), или 7% от общей выручки. Продажи молока увеличились на 3% до 103 тыс. тонн.

За прошлый год фермы агропромхолдинга улучшили продуктивность производства молока: надои на корову выросли на 5%.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

По итогам 2015 года "Астарта" получила чистую прибыль EUR15,94 млн против чистого убытка EUR68,08 млн годом ранее. Ее консолидированная выручка сократилась на 10,8% - до EUR313,997 млн.

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