Экономика

09:56 10.04.2017

Курс доллара к евро стабилен в понедельник после резкого скачка в пятницу

Курс доллара к евро стабилен в понедельник после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на возросших ожиданиях быстрого ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Пара евро/доллар торгуется в понедельник на уровне $1,0590 по сравнению с $1,0591 на закрытие рынка в пятницу, когда стоимость американской валюты подскочила на 0,5%.

Курс доллара к евро вырос в пятницу, несмотря на слабые данные по рынку труда США за март. Согласно данным министерства труда страны, число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 98 тыс., минимальными темпами с прошлого мая. Тем временем уровень безработицы в США в марте неожиданно упал с 4,7% до 4,5% - минимума с мая 2007 года.

Поддержку американской валюте оказали слова президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, подтвердившего, что ФРС близка к сокращению объема активов на ее балансе, пишет MarketWatch.

У.Дадли также подчеркнул, что Федрезерв намерен взять лишь "небольшую паузу" в цикле повышений базовой процентной ставки, когда начнет уменьшать размер баланса. Это несколько успокоило инвесторов, опасавшихся, что ФРС откажется от планов дальнейшего подъема ставки.

Повышение базовой ставки одновременно с сокращением объема активов на балансе Федрезерва увеличивает привлекательность американских активов, что оказывает поддержку доллару.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки оценивают вероятность ее подъема американским Центробанком еще два раза или более до конца текущего года в 61%, свидетельствуют данные CME Group.

Пара доллар/иена торгуется в понедельник на уровне 111,43 иены по сравнению с 111,09 иены на закрытие предыдущей сессии. Курс евро к иене поднялся до 118,02 иены против 117,66 иены в пятницу.

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