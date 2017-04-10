Экономика

09:55 10.04.2017

Рост цен в марте не связан с январским повышением минимальной зарплаты – Минсоцполитики Украины

Мартовский рост цен не связан с повышением минимальной зарплаты с января 2017 года, констатируется в обнародованном в пятницу вечером сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

"Цены на потребительском рынке в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года - на 3,9%. Мартовский показатель больше чем в предыдущие месяцы, однако ожидаемый и в пределах прогнозных расчетов. По данным Государственной службы статистики Украины, ключевые причины общего роста цен - в сезонном росте цен на хлеб, мясную и молочную группы продовольствие, а также росте тарифов (на электроэнергию) и увеличении акцизов на алкоголь и табак", - сказано в сообщении.

В нем отмечено также, что в марте снизились цены на овощи (на 19,2%) и яйца (на 7,3%).

"Обращаем внимание, что инициатива Кабинета министров Украины по повышению минимальной заработной платы, вступившей в силу с 1 января 2017 года, не имеет существенного влияния на рост цен", - подчеркнули в министерстве.

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