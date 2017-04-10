Экономика

09:39 10.04.2017

Число банкротств граждан в России выросло в 2,5 раза в I квартале

Число банкротств граждан в России выросло в 2,5 раза в январе-марте по сравнению с тем же периодом прошлого года, и четвертый квартал подряд оно остается выше числа банкротств компаний, свидетельствуют данные Федресурса (fedresurs.ru).

В России в первом квартале 2017 года банкротами стали 5 726 граждан, это на 12% меньше, чем в IV квартале 2016 года, но в два с половиной раза выше показателя января-марта 2016 года.

За три месяца 2017 года обанкротились 3 026 компаний, что на 10% ниже уровня конца года и почти совпало с показателем января-марта 2016 года.

Количество банкротств индивидуальных предпринимателей - 314 - оказалось на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 11% меньше, чем в октябре-декабре 2016 года.

Полная версия новости доступна по подписке

ВАЖНОЕ

Глава НБУ Гонтарева подала президенту заявление об отставке

Украинскому правительству нужно ускорять темпы реализации международных проектов, считают во Всемирном банке

НБУ отнес Финбанк к категории неплатежеспособных

НБУ призывает правоохранительные органы не допустить дестабилизации банковской системы

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс доллара к евро стабилен в понедельник после резкого скачка в пятницу

Рост цен в марте не связан с январским повышением минимальной зарплаты – Минсоцполитики Украины

Hyudai и Kia отзовут более 1,4 млн автомобилей в США и Южной Корее из-за проблем с двигателями

Нефть продолжает дорожать, цена Brent выросла до $55,35 за баррель

Дания ищет возможности заблокировать Nord Stream 2 – СМИ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА