Число банкротств граждан в России выросло в 2,5 раза в I квартале

Число банкротств граждан в России выросло в 2,5 раза в январе-марте по сравнению с тем же периодом прошлого года, и четвертый квартал подряд оно остается выше числа банкротств компаний, свидетельствуют данные Федресурса (fedresurs.ru).

В России в первом квартале 2017 года банкротами стали 5 726 граждан, это на 12% меньше, чем в IV квартале 2016 года, но в два с половиной раза выше показателя января-марта 2016 года.

За три месяца 2017 года обанкротились 3 026 компаний, что на 10% ниже уровня конца года и почти совпало с показателем января-марта 2016 года.

Количество банкротств индивидуальных предпринимателей - 314 - оказалось на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 11% меньше, чем в октябре-декабре 2016 года.

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