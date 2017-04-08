Украинскому правительству нужно ускорять темпы реализации международных проектов, считают во Всемирном банке

Низкие темпы реализации проектов Всемирного банка в Украине связаны с невысокой эффективностью государственного управления, считает директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

В интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), которое было опубликовано в субботу, С.Кахконен отметила, что портфель инвестиций Всемирного банка в Украине большой, и сфокусирован в сферах здравоохранения, социальной помощи, жилищных субсидий, энергетики, дорог и водоотвода. Однако далеко не все проекты, по ее словам, движутся так быстро, как хотелось бы из-за проблемы неэффективного управления.

"Ответственные за реализацию проектов министерства в Украине, к сожалению, работают очень медленно и неэффективно. Подписание договоров на выполнение тех или иных работ существенно затягивается, а значит, тормозится и реализация проектов в целом", - констатировала она.

Представитель Всемирного банка полагает, что украинскому правительству следует обращать больше внимания на темпы и качество воплощения международных проектов.

"На самом деле чиновники высокого ранга могут ускорять и улучшать их реализацию, у них есть рычаги влияния, поэтому они могут содействовать этим процессам. Кроме того, не следует забывать и о сугубо технической оптимизации всех процессов. Я говорю о переходе к использованию электронных систем, например, для закупок или электронной выборки средств по программам", - подчеркнула С.Кахконен.

"На самом деле это стыд, если предоставленные нами средства не будут освоены, не улучшат жизнь простых людей", - добавила она.

По словам С.Кахконен, в 2017 году Всемирный банк начал в Украине реализацию двух проектов: первый касается предоставления НАК "Нафтогаз Украины" гарантий на кредит в 500 млн долл., а второй – предоставления Украине кредитной линии в 150 млн долл. на поддержку малого и среднего бизнеса.

"В 2017 г. началась реализация двух проектов. Первый из них предусматривает предоставление гарантий компании "Нафтогаз" на кредит в 500 млн долл. на закупку газа. Это решение мы приняли еще в октябре, но в силу соглашение вступило с января этого года. Второй проект, который мы планируем начать в Украине, — это кредитная линия в 150 млн долл., которые пойдут на поддержку малых и средних предпринимателей в Украине. Обсуждение этого проекта на совете директоров запланировано на начало мая этого года", - указала директор.

С.Кахконен также сообщила, что в марте в Украине успешно завершился один из проектов по энергоэффективности, предполагавший выделение кредитной линии на 200 млн долл.