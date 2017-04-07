Экономика

19:39 07.04.2017

НБУ отнес Финбанк к категории неплатежеспособных

Национальный банк Украины (НБУ) отнес Финбанк к категории неплатежеспособных, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение № 217-рш/БТ принято правлением НБУ 7 апреля 2017 года.

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