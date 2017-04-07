Военная прокуратура предлагает МЭРТ остановить внешнеэкономическую деятельность "Крымского титана"

Военная прокуратура Южного региона Украины обратилась в Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) с предложением ввести санкции к компании Ukrainian Chemical Products (ранее - "Крымский титан", входит в Group DF Дмитрия Фирташа) в виде временной остановки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщается на сайте МЭРТ.

"В представлении предлагается применить специальную санкцию в виде временной остановки ВЭД к ЧАО Ukrainian Chemical Products за действия, вредящие интересам национальной экономической безопасности Украины и приводиться информация, что Ukrainian Chemical Products отправляет на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым титановое рудное сырье", - отмечают в министерстве.

Вместе с тем, в МЭРТ обращают внимание, что, согласно статье 1 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", на территорию Крыма распространяется действие Конституции и законов Украины.

"В связи с этим МЭРТ … обратилось к Главной военной прокуратуре ГПУ и Службе безопасности Украины, с просьбой проработать приведенную Военной прокуратурой Южного региона Украины информацию и высказать позицию по ситуации, уточнить конкретные положения законов Украины в сфере ВЭС, которые могут быть основанием для применения этого вида специальных санкций", - резюмируют в ведомстве.

Как сообщалось, по решению МЭРТ, с ноября 2015 года ВЭД Ukrainian Chemical Products подлежит индивидуальному режиму лицензирования.