НБУ призывает правоохранительные органы не допустить дестабилизации банковской системы

Национальный банк Украины (НБУ) призывает правоохранительные органы обеспечить бесперебойную работу отделений банков в соответствие с законодательством и не допустить физической дестабилизации функционирования банковской системы, сообщается на веб-сайте центробанка.

Нацбанк обращает внимание правоохранительных органов на многочисленные противоправные действия военно-политической группировки "Национальный корпус", которое систематически дестабилизирует работу банков с государственным российским капиталом и блокирует нормальный доступ украинцев к своим средствам в банках.

"Со следующей недели, 10 апреля, ожидаются дальнейшие акции "Национального корпуса", в частности физическое блокирование деятельности банковских учреждений с российским капиталом. Сейчас идут призывы к гражданам забирать вклады из банков. Такие призывы и поведение являются безответственными, опасными и могут причинить вред всей банковской системе", - отмечает центробанк.

НБУ подчеркивает, что радикально и агрессивно настроенные участники подобных акций не являются экспертами в банковском деле, поэтому не могут давать профессиональных оценок и определять дальнейшую судьбу тех или иных банковских учреждений.

Особенно возмутительными являются случаи, когда некоторые политики в своих интересах используют молодежь, негативно настраивая ее, а вместо конструктивного диалога устраивают хулиганские действия.

"Подобные дестабилизирующие действия противоречат взятым Украиной обязательствам при подписании Письма о намерениях с Международным валютным фондом от 29 марта 2017 года. Обязательство соблюдать верховенства права и обеспечить защиту и безопасность офисов и отделений банков с российским капиталом, чтобы они могли продолжать бесперебойную работу, как и все другие международные финансовые институты на территории Украины, подтвердили своими подписями президент, премьер-министр, министр финансов и председатель НБУ", - цитируется в сообщении глава НБУ Валерия Гонтарева.

Нацбанк еще раз подчеркивает, что любые дестабилизирующие действия в отношении банковской системы могут привести не только к ухудшению инвестиционного климата, но и к потере гражданами своих вкладов и прекращения стабильной работы всей системы.

"Совершенно недопустимо, когда заинтересованные стороны в собственных интересах препятствуют нормальной работе частных компаний и бизнеса".

НБУ также напоминает, что к банкам с государственным российским капиталом по предложению центробанка Советом национальной безопасности и обороны Украины наложено ограничение на проведение операций со своими материнскими учреждениями.

"Нашу страну не удалось преодолеть снаружи, поэтому сейчас ее пытаются расшатать и разделить изнутри. Специально искусственно создаются условия, происходят одно за другим события, дискредитирующие нашу страну в глазах международного сообщества. Все это путь к тому, что Украина, в конце концов, останется без международной поддержки и понимания, один на один с внешним врагом и популизмом политиков", - прокомментировала возможные последствия В.Гонтарева.