Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,29% - до 1072,7 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 272,9 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,56 млн грн, в том числе акциями – 8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 680,86 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Донбассэнерго" (-1,87%), "Укрнафты" (-1,31%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,04%).

Подорожали акции "Центрэнерго" (+0,35%) и "Мотор Сичи" (+0,04%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,38%) и "Мотор Сичи" (-0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,78% - до 629,37 пункта при объеме торгов 6,5 млн злотых (44,5 млн грн).

В "индексной корзине" подешевели бумаги "Садовая груп" (-17,65%), "Кернела" (-2,54%) и "Астарты" (-0,16%).

Тройку лидеров роста составили бумаги "Агротона" (+6,73%), KDM Shipping (+4,17%) и KSG Agro (+2,58%).