Держатель евробондов просит "Укрлэндфарминг" и "Авангард" уточнить наличие еврооблигаций у связанных структур

Один из держателей еврооблигаций "Укрлэндфарминга" и "Авангарда" обратился к агрохолдингам с просьбой сообщить о наличии в их собственности или в собственности связанных структур выкупленных ценных бумаг.

Соответствующий запрос, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", подготовлен юридическим советником держателя - компанией K&L Gates (США) и адресован, помимо "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", министру аграрной политики и продовольствия Украины Тарасу Кутовому и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

K&L Gates отмечает, что указанная информация должна быть раскрыта в связи с обсуждаемой реструктуризацией еврооблигаций.

По данным юрфирмы, условия обращения еврооблигаций "Укрлэнедфарминга" предполагают, что ценные бумаги, находящиеся в собственности холдинга или связанных структур, не имеют право голоса. K&L Gates допускает, что аналогичное ограничение содержится и в условиях обращения еврооблигаций "Авангарда".

K&L Gates также просит уточнить, являются ли переговоры о реструктуризации еврооблигаций "Укрлэндфарминга" и "Авангарда" ограниченными определенным кругом инвесторов или к нему могут присоединиться все держатели евробондов, а также существует ли между агрохолдингами и комитетом кредиторов договоренность о нераскрытии деталей переговоров о реструктуризации. Кроме того, юрфирму интересует, каким объемом ценных бумаг владеет комитет кредиторов и будут ли агрохолдинги уведомлять об изменении этих объемов.

Юрсоветник также будет интересно, намерен ли "Укрлэнедфарминг" в течение 30-дневного льготного периода выплатить процентный доход, который был начислен по еврооблигациям 27 марта 2017 года, а также намерен ли "Авангард" погасить предстоящий в апреле купон.

Как сообщалось, агрохолдинги "Укрлэндфарминг" и "Авангард" 21 марта сообщили о переговорах с комитетом кредиторов о реструктуризации еврооблигаций.

Компании пока не уточняют детали переговоров. Они будут обнародованы позднее.

В то же время "Авангард" отметил, что во время переговоров, в том числе, будет обсуждаться реструктуризация подлежащего выплате 27 марта процентного дохода по еврооблигациям "Укрлэндфарминга". Соответственно, "Укрлэндфарминг" намерен воспользоваться предусмотренной условиями обращения евробондов 30-дневной отсрочкой на погашение очередного купона.

"Авангард" также сообщил, что комитет кредиторов представляет собственников около 40% еврооблигаций "Укрлэндфарминга" и 50% еврооблигаций "Авангарда".

Советником агрохолдингов в переговорах выступает юрфирма Latham & Watkins, советниками комитета кредиторов - Hogan Lovells International и Ernst & Young.

В этот же день, 21 марта, швейцарская инвесткомпания Pala Assets Holdings, являющаяся держателем еврооблигаций агрохолдинга "Укрлэндфарминг", провела телефонную конференцию с другими держателями ценных бумаг.

По мнению инициатора конференции, агрохолдингу "Укрлэндфарминг" перед реструктуризацией еврооблигаций необходимо погасить мартовский купон. Кроме того, он считает, что держателям евробондов не следует рассматривать предложения "Укрлэндфарминга" относительно списания части основной суммы еврооблигационного долга (haircut), если соответствующее списание не будет предусмотрено по другим обязательствам агрохолдинга.

В то же время держатели евробондов могут рассмотреть предложение о продлении срока погашения евробондов и изменении ставки купона, если такое изменение будет предусматривать возможность повышения ставки в случае восстановления цен на зерновые, считает инициатор телефонной конференции.

В релизе отмечается, что телефонная конференция предполагала обмен мнениями между держателями евробондов относительно необходимости реструктуризации ценных бумаг, если такая реструктуризация необходима, то на каких условиях она должна проходить.

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.