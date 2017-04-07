"Энергоатом" присоединился к меморандуму по продаже непрофильных активов через ProZorro

НАЭК "Энергоатом" присоединилась к меморандуму о сотрудничестве по продаже через ProZorro непрофильных активов, сообщила пресс-служба госпредприятия.

По словам президента НАЭК Юрия Недашковского, участие в проекте дает компании возможность навести порядок в процедурах реализации неликвидного имущества и продавать его по наиболее выгодной цене, которая может быть сформирована на рынке соответствующих услуг.

Он уточнил, что "Энергоатом" ежегодно реализует металлолом, отработанные масла и другие неликвиды на несколько десятков миллионов гривень, а оценка стоимости неэффективных складских запасов составляет более 500 млн грн.

"Думаю, что, отработав с помощью ProZorro.Продажи реализацию незначительных объемов таких неликвидов, как металлолом или отработанные масла, мы сможем начать продажу наших неэффективных складских запасов, общая стоимость которых составляет более 500 млн грн", - сказал он.

"Если мы говорим о реализации более весомых неликвидов, которые мы относим к неэффективным складским запасам, то это может быть электротехническое и тепломеханическое оборудование или трубопроводная арматура, которые потеряли свою ценность или из-за морального старения, или из-за физической изношенности, и много других материалов и оборудования. Все это необходимо эффективно реализовывать, но, не имея прозрачных процедур продажи, ранее мы избегали их реализации, поскольку очень трудно определить цену, по которой их можно продать", - добавил глава НАЭК.

Как сообщалось, ранее меморандум о продаже через ProZorro своих непрофильных активов, в том числе металлолома и другого вторсырья, подписали ПАО "Укргазвыдобування", ГП "НЭК "Укрэнерго" и ГП "ВостГОК".

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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